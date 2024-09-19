Tomarza'da Gaziler Günü programı düzenlendi

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Tomarza Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, İlçe Jandarma Komutan Kadir Er, İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Program, çenek sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programda; Tomarza İlçe Jandarma Karakolu personelinden Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Çetinkaya günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparken, Tomarza Fen Lisesi öğrencilerinden Muhammet Emin Acar ve Tomarzalı Şair Necip Aksoy tarafından da Gaziler Günü konulu şiir okundu.

Programda Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, gazi ve şehit yakınları ile tek tek ilgilenerek sohbet etti. Daha sonra ilçe merkez mezarlığına geçilerek şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak şehit kabirlerine protokol tarafından karanfil bırakıldı.