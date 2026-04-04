Tomarza'da Genç Muhtar Murat Coşkun'a Duygusal Veda

Cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine yüzlerce Tomarzalı katıldı. Vatandaşlar, Büyükcanlı Mahalle Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazında saf tutarak genç muhtarı dualarla uğurladı. Namazı Tomarza İlçe Müftüsü Sami Özgün kıldırdı.

Cenaze namazının ardından omuzlara alınan Murat Coşkun, gözyaşları ve dualar eşliğinde Büyükcanlı Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

Mahalle sakinleri, Coşkun’un görev süresince halkla iç içe, yardımsever ve çalışkan bir muhtar olarak hatırlanacağını belirterek, “Mahallemizin sesi, gönlü geniş bir insandı. Onu unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Tomarza’da yaşanan bu kayıp, hem ilçede hem de Kayseri genelinde derin bir üzüntü yarattı.