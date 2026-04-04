Tomarza'da Genç Muhtar Murat Coşkun'a Duygusal Veda

Kayseri'nin Tomarza ilçesi, genç yaşta yaşamını yitiren Büyükcanlı Mahalle Muhtarı Murat Coşkun için tek yürek oldu. 40 yaşındaki Coşkun, 2 Nisan Perşembe günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mehmet AKCANYazı İşleri Müdürü

Cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine yüzlerce Tomarzalı katıldı. Vatandaşlar, Büyükcanlı Mahalle Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazında saf tutarak genç muhtarı dualarla uğurladı. Namazı Tomarza İlçe Müftüsü Sami Özgün kıldırdı.

Cenaze namazının ardından omuzlara alınan Murat Coşkun, gözyaşları ve dualar eşliğinde Büyükcanlı Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

Mahalle sakinleri, Coşkun’un görev süresince halkla iç içe, yardımsever ve çalışkan bir muhtar olarak hatırlanacağını belirterek, “Mahallemizin sesi, gönlü geniş bir insandı. Onu unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Tomarza’da yaşanan bu kayıp, hem ilçede hem de Kayseri genelinde derin bir üzüntü yarattı.

Haber Merkezi
Doğum izni süresi uzatılıyor
Doğum izni süresi uzatılıyor
Genç Birlik Kayseri Şubesi'nden 'Tecrübeden Liderliğe' söyleşisi
Genç Birlik Kayseri Şubesi'nden “Tecrübeden Liderliğe” söyleşisi
Kayseri'de otomobilin devrildiği kaza kamerada
Kayseri'de otomobilin devrildiği kaza kamerada
Et Fiyatlarında Manipülasyon Soruşturması: Kayseri'den 2 Tutuklama
Et Fiyatlarında Manipülasyon Soruşturması: Kayseri’den 2 Tutuklama
Kayseri'den Filistin için Vicdan Çağrısı: 'Zulme Karşı Susmayacağız'
Kayseri’den Filistin için Vicdan Çağrısı: “Zulme Karşı Susmayacağız”
Nalçık Bulvarı'nda kaza: 6 yaralı
Nalçık Bulvarı’nda kaza: 6 yaralı
