Tomarza'da hububat hasat zamanı başladı

Kayseri'nin Tomarza İlçesinde havaların ısınmasıyla birlikte iyice olgunlaşan hububat ürünleri için hasat zamanı başladı.

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  • 01.08.2023 11:08
  • Güncelleme: 01.08.2023 11:45
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Tomarza'da hububat hasat zamanı başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza İlçesinde havaların ısınmasıyla birlikte iyice olgunlaşan hububat ürünleri için hasat zamanı başladı.

Tomarza ilçesinde her yıl Temmuz ayı içerisinde başlayan hububat hasadı bu sene yağışların bol olması nedeniyle Temmuz ayı sonu itibariyle buğday, arpa ve çavdar hasadı başladı. Temmuz ayına girilmesi ile birlikte ilçeye gelen Biçerdöverler; ilçenin dört bir yanda bulunan buğday, arpa ve çavdar ekili arazileri biçmeye başladı. İlçede 2023 yılı içerisinde 160 bin dekar araziye buğday, 130 bin dekar araziye arpa ve 9 bin dekar araziye ise çavdar ekimi yapıldı. İlçe çiftçileri; "Tomarza’mızda 2023 yılı hasat zamanı başlamıştır. Kıraç arazilerimizin hasadını tamamlayıp sulu arazilerimizde hasat zamanına gireceğiz. 2023 yılı içerisinde kış aylarımızda ve bahar aylarında çok güzel yağış olması nedeniyle bu sene Allah’a şükürler olsun ki mahsulleriniz çok güzel, verimli geçiyor. Bu sene kıraç arazilerden 1 dekara 130 kilo hasat elde ederken sulu arazilerden ise 1 dekara ise 600-700 kilo elde ettik. Bu vesile ile hasat zamanı başlaması ile birlikte hem çiftçilerimizi hem de vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yangına sebebiyet verecek hiçbir şeyi araziye veya yollara atmasınlar. Bu yüzde Tomarzalı kardeşlerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

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İHA

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