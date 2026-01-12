Tomarza'da izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı
Tomarza'da jandarma ekipleri, kolluk devriyesi sırasında izinsiz bir şekilde kazı yapan 3 şahsı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı. Şahıslar gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın izinsiz kazı yapanlara yönelik yürütmüş olduğu çalışmalar sonucunda;
Tomarza'ya bağlı Şıhbarak Mahallesi Saraycık Yaylası mevkiinde icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi faaliyeti sırasında B.Ö., B.K. ve İ.D., izinsiz bir şekilde 3D yer altı görüntüleme cihazı, dedektör, pointer ve metal şiş malzemeleriyle kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.
Şahıslara Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na Muhalefet etmek suçundan adli işlem başlatıldı.