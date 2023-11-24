Tomarza'da kabak çekirdeğine endüstriyel paketleme

Kayseri’nin Tomarza İlçesine yeni açılan Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma, Tuzlama ve Paketleme Tesisinde kabak çekirdeği kavrulması başarı şekilde tamamlanarak seri üretim aşamasına geçildi.

Tomarza Kaymakamlığı girişimleri ile ilçeye Kabak Çekirdeği Tuzlama, Kavurma ve Paketleme Tesisi kurulmuştu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in destekleri ile tesisin doğalgazının da geçtiğimiz günlerde bağlanması ile ilk defa deneme amaçlı kabak çekirdeği kavurulması başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Konu hakkında açıklama yapan Birlik Başkanı Ahmet Öztaş; “Kayseri Valiliği ve Tomarza Kaymakamlığı’nın destekleri ile ilçede kurulan Kabak Çekirdeği; Tuzlama, Kavurma ve Paketleme Tesisinde ilk defa deneme amaçlı kabak çekirdeği kavurma işleminin başarılı bir şekilde geçmesinin sevinci ve mutluluğu içerisindeyim. Tesisimiz sayesinde kabak çekirdeği üreticilerimiz, ürünlerini daha yüksek fiyata satma imkanı bulacaklar. Sadece Tomarzalı üreticilerimiz değil çevre il veya ilçelerde bulunan üreticiler de bu tesisten faydalanabilecek. Tesisimizde yapılan deneme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte seri üretim aşamasına geçiyoruz. İlçemize hayırlı olsun. Tesisimizin kurulmasında emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.