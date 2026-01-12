Tomarza'da kar kalınlığı Erciyes'i geçti

Yurtta etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kar kalınlıkları da yükseldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar kalınlıklarının yer aldığı veriler paylaşıldı. Buna göre; Tomarza ilçesi Arslantaş Köyünde ölçülen kar kalınlığı 109 santimetre olarak Kayseri’nin kar kalınlığı en yüksek bölgesi oldu. Erciyes Kayak Merkezi’nde yapılan ölçümlerde kar kalınlığının 107 santimetreye yükseldiği açıklandı. Kar kalınlığının en yüksek olduğu yerler arasında 62 santimetre ile Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Kızılçevrik Köyü, 14 santimetre ile Akkışla ve 12 santimetre ile Hacılar ilçeleri yer aldı.

Türkiye’de kar kalınlığının en fazla olduğu yerler ise şu şekilde;

1.Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 185 santimetre,

2.Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 173 santimetre,

3.Bahçesaray Karabet Merkezi 163 santimetre,

4.Erzincan Ergan Kayak Merkezi 160 santimetre,

5.Hakkari Kayak Merkezi 156 santimetre