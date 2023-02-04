Tomarza'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Tomarza ve bağlı kırsal mahallelerde yoğun kar yağışına bağlı olarak kapanan yollar, belediye ekiplerinin yoğun çabası sonucu açıldı. 

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  • 04.02.2023 14:19
  • Güncelleme: 04.02.2023 14:19
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Tomarza'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Kar yağışı, Kayseri genelinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Tomarza ilçesinde ve bağlı kırsal mahallelerde yağışlar çok etkili oldu. Birçok yol ulaşıma kapandı. Bu durum sosyal hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Belediye ekipleri de sorumluluk sahalarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe merkezi ve bağlı mahalle yolları, iş makinalarının yardımıyla ulaşıma tekrar açıldı. İlçede kapalı yol bulunmadığı belirtildi. Karla mücadelenin kar yağışına ve tipiye göre aralıksız devam edeceği vurgulanırken, vatandaşların da hava koşullarına uygun tedbirlerini almaları istendi.

1ha

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