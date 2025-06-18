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- Tomarza'da kaza: 1 yaralı
Tomarza'da kaza: 1 yaralı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralanan 1 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde saat 15:00 sıralarında minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari aracın karşı şeride geçmesiyle yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma, çevrede güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.