Tomarza'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, Şiraz ve Kapukaya mahallelerinin kesiştiği Malatya bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazası, bölge sakinlerini endişelendirdi. Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı olayda bir kişi yaralandı.
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yetkililer, özellikle yol kesişimlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, bölgedeki trafik güvenliği önlemlerinin gözden geçirilmesi bekleniyor.