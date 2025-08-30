  • Haberler
  • Gündem
  • Tomarza'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tomarza'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, Şiraz ve Kapukaya mahallelerinin kesiştiği Malatya bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazası, bölge sakinlerini endişelendirdi. Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı olayda bir kişi yaralandı.

Tomarza'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, özellikle yol kesişimlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, bölgedeki trafik güvenliği önlemlerinin gözden geçirilmesi bekleniyor.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor bugün Kocaelispor'a konuk olacak
Kayserispor bugün Kocaelispor’a konuk olacak
Milletvekili Akar, 'Kıbrıs meselesi bir işgal sorunu değildir'
Milletvekili Akar, “Kıbrıs meselesi bir işgal sorunu değildir”
Zaferin 103. Yılında Vali Çiçek'ten Birlik ve Direniş Vurgusu
Zaferin 103. Yılında Vali Çiçek’ten Birlik ve Direniş Vurgusu
135 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
135 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
Evinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
Evinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
Kayserispor, hazırlıklarını Kocaeli'de tamamladı
Kayserispor, hazırlıklarını Kocaeli’de tamamladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!