Tomarza'da Öğrencilerin Karne Heyecanı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde de 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının tamamlanmasıyla öğrenciler 15 günlük tatil dönemine girdi.

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  • 20.01.2023 11:58
  • Güncelleme: 20.01.2023 13:38
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Tomarza'da Öğrencilerin Karne Heyecanı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde de 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının tamamlanmasıyla öğrenciler 15 günlük tatil dönemine girdi.

Yurt genelinde olduğu gibi Tomarza İlçesinde de 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında yarıyıl tatili başlamış oldu. Karnelerini alan öğrenciler sevinçle okul bahçesinde kendilerini bekleyen ailelerinin yanlarına koşarak karnelerini gösterdi. Öğretmenler ise sömestre tatili öğrencilerin dolu dolu geçirerek; bol bol dinlenmelerini ve kitap okumalarını istedi.

Öğrencilerin 15 gün sürecek sömestre tatili dönemi 20 Ocak’ta başlayıp, 6 Şubat son bulacak.

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İHA

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