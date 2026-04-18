Tomarza'da sağanak yağış: Zamantı Irmağı'nın debisi yükseldi
(RHA) – Kayseri’nin Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Zamantı Irmağı’nın debisi yükseldi.
İlçede aralıklarla devam eden yağışların ardından Zamantı Irmağı’nda su seviyesi gözle görülür şekilde yükselirken, bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Su taşkınları yaşamı olumsuz etkiledi. Şıhbarak Mahallesinde bulunan kamp merkezinin de yağışlar nedeniyle zarar gördüğü öğrenildi. Belediye ekipleri su taşkınlarının olduğu bölgede çalışma başlattı.