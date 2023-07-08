Tomarza'da silahlı kavga: 1 ölü 1 ağır yaralı

Olay, dün gece saatlerinde Tomarza ilçesi Üçkonak Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple 2 grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflardan biri Ü.A. ve oğlu K.K’ya silahlı saldırı düzenledi. Silah sesini duyan Ü.A.’nın kardeşleri A.K. ve H.İ.K., olay yerine doğru giderken zanlılar araçla çarptı. Zanlılar, kaçarken yakalandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ü.A.’yı Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırırken yaşamını yitiren H.İ.K.’de hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.