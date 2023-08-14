Tomarza'da 'Uluslararası Dadaloğlu Şenlikleri' yapılacak
Tomarza'da 19. Uluslararası Dadaloğlu Şenlikleri 19-20 Ağustos'ta başlıyor.
- 14.08.2023 16:45
- Güncelleme: 14.08.2023 16:45
Tomarza’da 19. Uluslararası Dadaloğlu Şenlikleri başlıyor. Farklı etkinliklerin yer alacağı ve konserlerin gerçekleşeceği festival, 19-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 19 Ağustos 2023’te, 18:00 – 21:00 saatleri arasında, Gizem Ergül, Aşık Gulfani, Halil Daylak, Tugay Kocakaya, 20 Ağustos 2023 saat 14:00’da ise Ahmet Şafak sahne alacak.
1ha
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