Tomarza'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Tutuklama
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si işlemlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri’de 7 Yıl 6 Ay Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
(RHA)- Kayseri’de, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru M.B. (50), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru M.B.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.