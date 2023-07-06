Tomarza'daki Tarihi Ermeni Kilise'si Bakım Bekliyor

Tomarza ilçesindeki tarihi Ermeni Surp Boğos Bedros Kilisesi'nin çatı kaplama taşlarında çatlak ve kırıklar oluştuğu, sütun ile duvarların alt kısımlarında ise sıva dökülmeleri meydana geldiği görüldü.

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  • 06.07.2023 11:03
  • Güncelleme: 06.07.2023 13:00
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Tomarza'daki Tarihi Ermeni Kilise'si Bakım Bekliyor
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Tomarza ilçesindeki tarihi Ermeni Surp Boğos Bedros Kilisesi’nin çatı kaplama taşlarında çatlak ve kırıklar oluştuğu, sütun ile duvarların alt kısımlarında ise sıva dökülmeleri meydana geldiği görüldü.

Tomarza çarşı merkezindeki Ermeni Surp Boğos Bedros Kilisesi 1837 yılında, yöresel geleneğe uygun olarak düzgün kesme taş bloklar kullanılıp, yığma teknikle inşa edildi. Bir dönem, 1915 yılından sonra, depo ve sinema salonu olarak kullanılan kilise, aradan geçen zamanda ise bakımsızlığa terk edildi. Çatı kaplama taşlarında çatlak ve kırıklar oluşan kilisenin sütun ve duvarlarının alt kısımlarında ise sıva dökülmeleri meydana geldi. Bakımsızlıktan çatı kısmı otlar ve yabani ağaçlar ile kaplanan kilisenin saçak silmelerinde de aşınma, kırılma ve çatlak oluştu. Yıkılma tehlikesi bulunan tarihi kiliseyle ilgili restorasyon çalışmasının yapılmadığı öğrenildi.

Tomarza ilçe halkı, Ermeni Surp Boğos Bedros Kilisesi’nin, 18’inci yüzyılda inşa edildiğini bildiklerini söyledi. Kilisenin tarihi ve mimari yapısıyla önemli kültür mirası olduğunu belirten vatandaş; "Bir dönem depo olarak kullanılan daha sonra da halka açılarak sinema haline getirilen kilise, terk edilmiş durumda. Kitabesi kaybolan kilisenin restore edilerek, turizme kazandırılması, en büyük arzumuz. Şuan dönemi yansıtan freskler, duvarlarda izini koruyor. Güvercin yuvası haline dönen kilise, bakımsızlık ve ilgisizlikten her an yıkılma tehlikesi yaşıyor. Tomarza’da bulunan bu kilise, yerli ve yabancı tarih severlerin görmesi gereken yerlerden biri. Umarız, kilise yok olmadan restore edilir" dedi.

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İHA

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