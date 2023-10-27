Tomarza Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü kutlandı

Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi yönetimi, Hasta Hakları Günü dolayısıyla hastalara broşür dağıtarak çiçek hediye etti.

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  • 27.10.2023 10:03
  • Güncelleme: 27.10.2023 10:03
Tomarza Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi yönetimi, Hasta Hakları Günü dolayısıyla hastalara broşür dağıtarak çiçek hediye etti.

Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi’nde 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla, Başhekim Uzm. Dr Şerife Katırcılar ve hastane yöneticileri, hastaları bilgilendiren broşürler dağıtarak, çiçek hediye etti. Başhekim Katırcılar, hasta ve hasta yakınlarının soruları cevaplandı. Hasta Hakları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda hazırlanan bilgilendirme broşürleri hasta ve hasta yakınlarına dağıtıldı.

Başhekim Uzm. Dr Şerife Katırcılar, sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı, sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı, hasta haklarının korunması, sorumluluk ve hukuki korunma yolları gibi konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

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İHA

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