Tomarza Fen lisesi panel düzenledi

Öğrenciler Mustafa Kutlu eserlerini okudu, bir tema belirledi ve konuyla ilgili tebliğ metni hazırladı. Önce okul öğrencilerine sonra da ilçede panel düzenlediler.

Panele ilçe Belediye Başkanı Davut Şahin, ilçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim müdürü, ilçe emniyet müdürü, il milli eğitim şube müdürü Sezai Onat, ilçedeki okul müdürleri diğer lise öğrencileri iştirak etti.

Programda görev alan öğrencilere hediye takdim edildi.

Programın sonunda ise canlı olarak türküler seslendirildi.