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Tomarza İlçe Müftülüğü'ne Yeni Atama: Sami Özgün Göreve Başladı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde uzun süre İlçe Müftülüğü görevini yürüten Mürsel Gökdere'nin tayin olmasının ardından, yeni müftü olarak Sami Özgün atandı.

Tomarza İlçe Müftülüğü'ne Yeni Atama: Sami Özgün Göreve Başladı

Sami Özgün, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir hafta önce Tomarza İlçe Müftüsü olarak atanarak görevime başladım. Daha önce Kırşehir-Akçakent, Kırşehir-Boztepe ve Boğazlayan ilçelerinde ilçe müftülüğü yaptım. İnşallah burada güzel işlere birlik ve beraberlik içerisinde imza atacağız," ifadelerini kullandı.

Yeni müftü, Tomarza'da topluma hizmet etme ve birliktelik ruhu ile projeler geliştirme konusunda kararlılığını dile getirerek, bu yeni görevde başarılı çalışmalara imza atmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

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