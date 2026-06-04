Tomarza Kaymakamlığı'ndan Boğulma Uyarısı

Tomarza Kaymakamlığı, yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, dere, gölet, sulama kanalı ve akarsu gibi kontrolsüz su alanlarına girilmemesi gerektiği vurgulandı. Kaymakamlık tarafından yapılan duyuruda, sakin görünen su alanlarının dahi ani derinlik değişimleri, güçlü akıntılar ve görünmeyen tehlikeler nedeniyle hayati risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, tehlikeli alanlarda güçlü akıntı ve girdaplar, ani derinleşen çukur ve oyuklar, su altında bulunan görünmeyen taş ve engeller ile çamurlu ve kaygan zeminlerin ciddi risk taşıdığı belirtildi. Ayrıca cankurtaran bulunmayan bölgelerde suya girilmemesi gerektiği ifade edildi.

Vatandaşlardan çocuklarını su kenarlarında gözetimsiz bırakmamaları, uyarı levhaları ve güvenlik tedbirlerine uymaları istenirken, yasaklanan ve tehlikeli alanlarda suya girilmemesi çağrısında bulunuldu.

Kaymakamlık açıklamasında, “Acil bir durumda derhal 112’yi arayın. Unutmayın, bir anlık dikkatsizlik geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabilir” ifadelerine yer verildi.