Tomarza Kaymakamlığına Ali Buzkaya atandı

Tomarza Kaymakamlığına yaklaşık bir yıldır vekaleten görev yapan Kaymakam Metin Eyyüpkoca, görev süresinin tamamlanmasıyla 16 Temmuz 2023 tarihinde görevden ayrılmıştı. Metin Eyyüpkoca’dan sonra boş kalan göreve daha önce Kırşehir-Akpınar İlçe Kaymakamlığı yapan Ali Buzkaya atandı.

ALİ BUZKAYA KİMDİR?

17 Ağustos 1991 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 2016 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Mesleki kariyerine 2018 yılında Ticaret Bakanlığında Gümrük Muhafaza Memuru olarak başladı. Daha sonra Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının açmış olduğu Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığında İçişleri Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 9 Kasım 2019 tarihinde yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı ve Burdur Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak görevine başladı. İl Merkez Stajı sonrasında Balıkesir/Bigadiç ve Hatay/Samandağ ilçelerinde Kaymakam Refikliği Stajını tamamladı. Mülkiye Müfettişi Refakatinde Ordu ve Konya illerinde teftiş stajı yaptı. 5 ay süreyle Aydın/Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevini ifa ettikten sonra İçişleri Bakanlığının 03.09.2021 tarihli Onayı ile Kırşehir/Akpınar Kaymakamlığına atandı. Buzkaya, 06.09.2021 - 09.02.2022 tarihleri arasında Kırşehir/Akpınar ilçe kaymakamlığı yaptı.