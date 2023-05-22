Tomarza Kız Öğrenci Yurdu inşaatı devam ediyor

Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Hayırsever İş Adamı Mevlüt Kahraman tarafından yaptırılan KYK Kız öğrenci yurdu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

PAYLAŞ
  • 22.05.2023 14:47
  • Güncelleme: 22.05.2023 17:46
  • 89
Tomarza Kız Öğrenci Yurdu inşaatı devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Hayırsever İş Adamı Mevlüt Kahraman tarafından yaptırılan KYK Kız öğrenci yurdu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Eyyüpkoca ve Başkan Şahin 30 Haziran 2022 yılında temeli atılan Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksek Okulu’na ait olan 102 yataklı KYK Kız öğrenci yurdunu yerinde inceledi. Ziyarette Kaymakam Eyyüpkoca ve Başkan Şahin’e Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. İbrahim Bektaş ve Yüksekokul Sekreteri Kenan Karagöz eşlik etti.

İnşaatı devam eden Kız Öğrenci yurdunun 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılına açılacağı bilgilerine ulaşılırken, Kaymakam Eyyüpkoca ve Başkan Şahin Hayırsever Mevlüt Kahraman’a eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Serbest Bölge'ye 1 kilometrelik yeni yol yapıldı

Kayseri Serbest Bölge'ye 1 kilometrelik yeni yol yapıldı

Başkan Cabbar'dan Elbistan Develi Konteyner Kent e ziyaret

Başkan Cabbar'dan Elbistan Develi Konteyner Kent e ziyaret

Tomarza Kız Öğrenci Yurdu inşaatı devam ediyor

Tomarza Kız Öğrenci Yurdu inşaatı devam ediyor

Bakan Akar'dan Kayserispor'un Yunan stoperine büyük sürpriz

Bakan Akar'dan Kayserispor'un Yunan stoperine büyük sürpriz

Kamil Akçadırcı'ya Kayseri OSB'de yeni görev

Kamil Akçadırcı'ya Kayseri OSB'de yeni görev

Kılıçdaroğlu, Kayseri'de havlu mu attı?

Kılıçdaroğlu, Kayseri'de havlu mu attı?

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzine 77 kuruşluk zam

Benzine 77 kuruşluk zam

Freni tutmayan kamyonet mezarlığa uçtu

Freni tutmayan kamyonet mezarlığa uçtu

DAHA FAZLA
11 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

11 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Operasyonla 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonla 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sinan Oğan kimi destekleyeceklerini nihayet açıkladı

Sinan Oğan kimi destekleyeceklerini nihayet açıkladı

Güven timleri, 1 haftada aranan 11 kişiyi yakaladı

Güven timleri, 1 haftada aranan 11 kişiyi yakaladı

Kayseri'de 'Türk Mutfağı' şöleni

Kayseri'de 'Türk Mutfağı' şöleni