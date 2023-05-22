Tomarza Kız Öğrenci Yurdu inşaatı devam ediyor

Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Hayırsever İş Adamı Mevlüt Kahraman tarafından yaptırılan KYK Kız öğrenci yurdu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Eyyüpkoca ve Başkan Şahin 30 Haziran 2022 yılında temeli atılan Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksek Okulu’na ait olan 102 yataklı KYK Kız öğrenci yurdunu yerinde inceledi. Ziyarette Kaymakam Eyyüpkoca ve Başkan Şahin’e Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. İbrahim Bektaş ve Yüksekokul Sekreteri Kenan Karagöz eşlik etti.

İnşaatı devam eden Kız Öğrenci yurdunun 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılına açılacağı bilgilerine ulaşılırken, Kaymakam Eyyüpkoca ve Başkan Şahin Hayırsever Mevlüt Kahraman’a eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.