Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da mezuniyet coşkusu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu (MYO), 9. dönem mezunlarını verdi.

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  • 19.07.2023 16:12
  • Güncelleme: 19.07.2023 16:22
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Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da mezuniyet coşkusu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu (MYO), 9. dönem mezunlarını verdi.

Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Mezuniyet ve Şed Kuşanma Töreni’ne Tomarza Kaymakam Vekili veTalas Kaymakamı Yaşar Dönmez, KAYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Tekin, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nuh Azgınoğlu, Pınarbaşı Suna Yalçın MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Kemal Yavuz, Tomarza Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Dr. İbrahim Bektaş, Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç’ın yanı sıra öğretim görevlileri, akademisyenler, ilçe kurum amirleri, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. İbrahim Bektaş mezun öğrencileri tebrik edip bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileyerek, “Mezuniyet ve Şed Kuşanma Törenimize katılanlara teşekkür ederim” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Tekin ve Tomarza Kaymakam Vekili ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, mezun öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılar dilediler.

Okul birincisi Şükran Karagöz ise konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezuniyet ve Şed Kuşanma Töreni, öğrencilerin diplomalarının verilmesi ve kuşaklarının bağlanmasının ardından sona erdi.

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İHA

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