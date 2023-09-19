Tomarza TMO Yaklaşık 70 Bin Ton Buğday Aldı

Tomarza Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), açıldığı günden bu güne kadar ilçe çiftçisinin ürettiği ve şartları uyan yaklaşık 70 bin ton hububatı satın aldı.

PAYLAŞ
  • 19.09.2023 16:00
  • Güncelleme: 19.09.2023 16:13
Tomarza TMO Yaklaşık 70 Bin Ton Buğday Aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tomarza Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), açıldığı günden bu güne kadar ilçe çiftçisinin ürettiği ve şartları uyan yaklaşık 70 bin ton hububatı satın aldı.

Tomarza TMO; 24 Temmuz’da ilçede hasat zamanının başlaması ile birlikte randevu usulü ile ilçe çiftçisinin ürettiği buğday başta olmak üzere arpa ve çavdarını satın aldı. Buğdayın kalitesine göre 30-40 gün vade ile kilogramı 7,50 ile 8,20 TL arasında alım yapıldığı öğrenildi.

22 Eylül Cuma gününe kadar alımların devam edeceği bildirildi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek: 'Her parkta polisimiz var!'

Vali Çiçek: 'Her parkta polisimiz var!'

Kayseri'nin tek maratonu Mimarsinan teması ile başlıyor

Kayseri’nin tek maratonu Mimarsinan teması ile başlıyor

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'i 'Amiral Gemi' olarak nitelendirdi

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'i 'Amiral Gemi' olarak nitelendirdi

Kayseri'de Gaziler Günü kutlandı

Kayseri'de Gaziler Günü kutlandı

3'üncü Uluslararası Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı

3'üncü Uluslararası Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı

Başkan Büyükkılıç, KADEM yönetimi ile bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, KADEM yönetimi ile bir araya geldi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

5
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MELMEK'te 7-14 Yaş Arası Çocuklar İçin Kurs Kayıtları Başlıyor

MELMEK'te 7-14 Yaş Arası Çocuklar İçin Kurs Kayıtları Başlıyor

Tomarza TMO Yaklaşık 70 Bin Ton Buğday Aldı

Tomarza TMO Yaklaşık 70 Bin Ton Buğday Aldı

DAHA FAZLA
Şehit ve Gaziler Tomarza'da Anıldı

Şehit ve Gaziler Tomarza'da Anıldı

Vali Çiçek, Gaziler Onuruna Yemek Verdi

Vali Çiçek, Gaziler Onuruna Yemek Verdi

MÜSİAD Kayseri Bakü'de

MÜSİAD Kayseri Bakü'de

KAYSO yeşil dönüşüme odaklandı

KAYSO yeşil dönüşüme odaklandı

Başkan Akay: '2023 Kayseri Şeker'in zirveler yılı'

Başkan Akay: '2023 Kayseri Şeker'in zirveler yılı'