Tomarza, Türkiye'nin en soğuk 6. yeri oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Tomarza ilçesinde sıcaklıklar -26,8 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ocak 2026 saat 18.00 ile 18 Ocak 2026 saat 6.00 saatleri arasında yurt genelinde ölçülen en düşük sıcaklık değerlerine ilişkin verileri yayınladı.  MGM tarafından yayınlanan verilere göre Tomarza ilçesinde sıcaklık -26,8 derece olarak ölçülürken Kayseri’nin en soğuk bölgesi oldu. Pınarbaşı ilçesinde sıcaklık -25 derece, Sarız’da -21,5, Akkışla’da -20, Bünyan’da -19,8, Sarıoğlan’da -19,5, Talas ilçesi Kamber Köyünde -19,2, Yahyalı’da -18,9, Develi’de -18,2, Erciyes Kayak Merkezi’nde -17,9, Özvatan’da -17,8, Kocasinan Erkilet Havalimanı’nda -16,4, Melikgazi’de 15,9, İncesu’da -15,1, Talas’ta -15 derece olarak ölçüldü.

Türkiye’nin en soğuk yerleri ise şu şekilde;
Rize İkizdere -31,8,
Sivas Şarkışla -30,3,
Sivas Altınyayla -29,
Erzincan Refahiye -28,9,
Sivas Kangal -28,2,
Kayseri Tomarza -26,8.

Haber Merkezi

