Tomarzalı Çocuklar Sokak Hayvanları İçin El İlanı Hazırladı
Kendileri küçük kalpleri kocaman olan Tomarzalı çocuklar hazırlarmış oldukları el ilanlarını Tomarzalılara dağıtarak sokak hayvanların için bir kap su ve bir kap yemek bırakmalarını istedi.
- 05.09.2023 14:43
- Güncelleme: 06.09.2023 15:10
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kendileri küçük kalpleri kocaman olan Tomarzalı çocuklar; hazırlarmış oldukları el ilanlarını Tomarzalılara dağıtarak sokak hayvanların için bir kap su ve bir kap yemek bırakmalarını istedi.
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yaşayan çocuklar; kendi el yazıları ile ilanlar hazırladı. Hazırladıkları ilanlara ise ’Sokak Hayvanları için bir kap yemek ve bir kap su bırakmanızı rica ediyoruz’ yazılı ilanlarını büyüklerine dağıttı.
İlçe halkı; çocukları davranışlarından dolayı tebrik etti.
İHA
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