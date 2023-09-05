Tomarzalı Çocuklar Sokak Hayvanları İçin El İlanı Hazırladı

Kendileri küçük kalpleri kocaman olan Tomarzalı çocuklar; hazırlarmış oldukları el ilanlarını Tomarzalılara dağıtarak sokak hayvanların için bir kap su ve bir kap yemek bırakmalarını istedi.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yaşayan çocuklar; kendi el yazıları ile ilanlar hazırladı. Hazırladıkları ilanlara ise ’Sokak Hayvanları için bir kap yemek ve bir kap su bırakmanızı rica ediyoruz’ yazılı ilanlarını büyüklerine dağıttı.

İlçe halkı; çocukları davranışlarından dolayı tebrik etti.