Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu Aydemir ABD'de Türkiye'yi Temsil Edecek

Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir, dünyaca ünlü boksörler Muhammed Ali ve Mike Tyson’ın menajerleri ile anlaşma imzalayarak ABD’de düzenlenecek Boks maçlarına katılacak.

Yıllar önce Tomarza-Bostanlık Mahallesinden Almanya’nın Köln şehrine göç eden 1993 doğumlu 67 kilo ağırlığında 175 santim boyundaki İlhami Aydemir; bu güne kadar; 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 11 rakibini nakavt ederek Dünya Boks Şampiyonu olmuştu. Aydemir, ABD’ye giderek ünlü boksörler Muhammed Ali ve Mike Tyson’ın menajerleri ile anlaşma imzaladı. Aydemir; boks hayatına ABD’de devam ederek Türkiye’yi temsil edecek.

Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir; "ABD düzenlenen Şampiyonlar Ligi maçlarını inşallah kazanarak şanlı Türk Bayrağımızı ABD dalgalandırarak İstiklal Marşımızın okunmasını sağlayacağım" dedi.