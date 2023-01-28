Tomarzalı gençler kına yakılarak askere gönderildi
Tomarza'da vatani görevini yapacak olan gençler, dualar eşliğinde ellerinde kına yakılarak askere uğurlandı.
- 28.01.2023 09:07
- Güncelleme: 28.01.2023 09:15
- 75
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Tomarza’da vatani görevini yapacak olan gençler, dualar eşliğinde ellerinde kına yakılarak askere uğurlandı.
Tüm yurtta olduğu gibi Tomarza da renkli asker uğurlama törenleri yapılıyor. Kadın ve Gençlik Merkezi Salonunda düzenlenen asker uğurlama gecesinde gönüllerince eğlenen asker adayları, daha sonra dualar eşliğinde ellerine kına yakıldı. Gecenin geç saatlerine kadar gönüllerince eğlenen gençler asker ocağına uğurlandı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN