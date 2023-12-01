Tomarzalı öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in destekleriyle Tomarza Fen Lisesi öğrencileri Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in Tomarza Fen Lisesi ziyaretinde öğrencilerin Mustafa Kemal Atatürk’ün kabri olan Anıtkabir’i ziyaret etmek istediklerini söylemeleri üzerine Vali Çiçek; Fen Lisesi öğrencilerini Anıtkabir’e gönderdi. Sabah erken saatlerine yola çıkan öğrenciler, uzman rehber eşitliğinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, devrimleri ve Kurtuluş Savaşı hakkında öğrenciler bilgilendirilirken, Anıtkabir ziyaretinin ardından TBMM’in ilk kurulduğu tarihi müze de ziyaret edildi.

Tomarza Fen Lisesi öğrencileri; kendilerini Anıtkabir’e gönderen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e teşekkürlerini iletti.