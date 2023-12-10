Tomarzalılar sabah namazında buluştu

Tomarza İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen 'Sabah Nazımında Buluşuyoruz' programına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

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  • 10.12.2023 14:15
  • Güncelleme: 10.12.2023 14:38
Tomarzalılar sabah namazında buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tomarza İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen ’Sabah Nazımında Buluşuyoruz’ programına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere; "Bu sabah Tomarza-Yavuzselim Mahallemizde bulunan Hicret Camimizde sabah namazımızı ilçe halkımızın yoğun katılımıyla eda ettik. Sabahın seherinde bizleri genç-yaşlı, kadın-erkek hep birlikte Hicret Camimizde aynı safta buluşturan, aynı duada birleştiren rabbimize hamt olsun. Uzaktan yakından katılan, ikramda bulunan, maddi manevi emek sarf eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabbimiz evlerimize, ülkemize ve bütün İslam beldelerine huzur ve bereket ihsan eylesin, dualarımız kabul amellerimizi makbul olsun” dedi.

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İHA

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