Tomarzalılar, Yeni Yılın İlk Sabah Namazında Buluştular

Tomarza İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen, 'Sabah Namazında Ailece Camide Buluşuyoruz' etkinliği çerçevesinde yeni yılın ilk sabah namazında İlçe Merkez Camisinde 7'den 70'e ilçe halkının katılımlarıyla sabah namazı kılındı.

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  • 01.01.2023 12:53
  • Güncelleme: 01.01.2023 15:33
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Tomarzalılar, Yeni Yılın İlk Sabah Namazında Buluştular
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tomarza İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen, ’Sabah Namazında Ailece Camide Buluşuyoruz’ etkinliği çerçevesinde yeni yılın ilk sabah namazında İlçe Merkez Camisinde 7’den 70’e ilçe halkının katılımlarıyla sabah namazı kılındı.

Tomarza İlçe Müftülüğü tarafından yılbaşı öncesi yapılan duyuruya kulak veren genç-yaşlı Tomarzalılar, sabahın erken saatlerinde İlçe Merkez Camisini doldurmaya başladı. Sabah namazının kılınmasının ardından camiyi dolduran cemaate çorba ikram edilmesi ile program son buldu. Konu hakkında açıklama yapan İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere; "2023 yılının ilk sabah namazında, ’huzurda’ huzur için bir araya gelen kadın-rrkek, genç-yaşlı tüm cemaatimize teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve kardeşlik ve muhabbet sofrasını oluşturan Mustafa Avcı kardeşimize teşekkür ederiz. ALLAH kabul eylesin. Ülkemize dirlik, düzenlik, milletimize birlik, beraberlik lutfeylesin. Gençlerimizi ve tüm cemaatimizi namaza devam eden ve onu koruyanlardan eylesin" dedi.

Sabah namazına; İlçe Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

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İHA

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