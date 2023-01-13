TOMTAŞ arazisi için ilk adım atıldı

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşiminde 13 maddelik gündem karara bağlanırken, meclis, Kocasinan İlçesi, Fevzioğlu Mahallesi'nde TOMTAŞ arazisi için ilave imar planı yapılması talebini oy birliği ile kabul etti.

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  • 13.01.2023 17:51
  • Güncelleme: 13.01.2023 17:51
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TOMTAŞ arazisi için ilk adım atıldı

Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 13 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

Toplantıda meclis üyeleri, gündem maddeleri arasında yer alan Erciyes Teknopark A.Ş.'nin, Kocasinan İlçesi, Fevzioğlu Mahallesi'nde (tapuda Tanpınar Mahallesi), 6925 ada 2 parsel, 6371 ada 6 ve 7 parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 6371 ada 14 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile birlikte ilave imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu’nu görüştü.

Mecliste konuşan Komisyon Başkanı Bekir Yıldız, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Burası hava alanımızın doğu ve güney tarafında 600 bin metrekarelik bir alandır. Kayseri’de daha önce hava ikmal merkezinde bulunan bir uçak fabrikası, Tayyare Fabrikası maceramız var. Çoğumuz tarafından bilinir. Yeni bir organizasyonla Savunma Bakanlığı, Kayseri’ye yansıyan kurumun adı TOMTAŞ, yani Uçak Fabrikası olarak geçiyor. Kayseri’deki girişimcilere de bu TOMTAŞ’tan hisse dağıtarak, burada Kayseri’de Uçak Fabrikası faaliyetinin temeli atılıyor. Özelliği 12. Hava Üssü’ne yakın olması ve iki tane uçak pistimize yakın olması, oranın planlanmasının önemini arz ediyor. İnşallah hayırlı olur. Şehrimiz adına güzel bir sonuç doğuracağı kanaati taşıyorum” ifadelerini kullandı. Meclis üyeleri raporu, oy birliği ile kabul etti.


Mecliste ayrıca Develi İlçesi Kılıçkaya Mahallesi girişinde bulunan anayola Şehit Osman Özsoy Sokağı ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşüldü. Rapor meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

1ha

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