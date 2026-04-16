TOMTAŞ'ın 100. Yılında Kayseri'ye iki Müjde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Havacılık Paneli ve Resim Sergisi’ne katıldı. Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Konuşmasına Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan elim olaylarda hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin güvenli ve güçlü bir şehir olduğuna vurgu yaptı. Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk döneminde, imkânsızlıklar içinde Kayseri’de uçak fabrikası kurulmasını “efsane bir vizyon” olarak nitelendiren Büyükkılıç, o dönemde kurulan TOMTAŞ ile yaklaşık 200 uçağın üretildiğini hatırlattı.

Büyükkılıç, “100 yıl önce tren yolunun dahi olmadığı, elektriğin yeni kullanılmaya başlandığı ve develerle, atlarla taşınan ekipmanların kurulduğu bir dönemde böylesine büyük bir yatırımın Kayseri’de hayata geçirilmesi, fedakârlığın ve yerli üretim anlayışının en somut örneklerinden biridir” dedi.

Kayseri’nin bugün de savunma sanayisinde önemli bir merkez olma yolunda ilerlediğini belirten Büyükkılıç, üniversiteler, askeri tesisler ve özel sektör iş birliğiyle kentin inovatif bir yaklaşımla büyüdüğünü ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, 100. yıl anısına önemli bir projeyi de kamuoyuyla paylaşarak, “Nisan ayı belediye meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda, Hava İkmal ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi arasında kalan ana artere ‘Hava İkmal 100’üncü Yıl Caddesi’ ismini veriyoruz. Bu güzel, anlamlı hatırayı yaşatacağız” diye konuştu.

Milli Savunma Bakan Yardımcı Salih Ayhan da Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan elim olayın cümlelerin boğazlara düğümlendiği bir an olduğunu, “Ülkemizin, maarif camiamızın başı sağ olsun. Ailelerimize baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Ayhan ayrıca Kayseri’de Valilik himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi ve iş insanlarının destekleriyle hayata geçirilen Erva Spor Okulları Projesi’nin gençleri sosyal hayatla barışık bireyler olarak yetiştiren örnek bir çalışma olduğunu belirterek, “Bu proje Türkiye’ye örnek. Valimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ilçe belediyelerimizi, iş insanlarımızı tebrik ediyor, takdirlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Ayhan, Kayseri’nin savunma sanayisinde güçlü bir iş birliği kültürüne sahip olduğunu vurgulayarak önemli bir müjde verdi. Ayhan, “Kayseri, Bakanlık ile çok güçlü bir çalışma kültürü olan bir şehirdir. Havacılıkta ve karada burası aslında bir vizyondur. 2. Hava Bakım Fabrikamız, 2. Ana Bakım Merkezimiz burada. 100 yıl önce ecdadın kurduğu merkezimiz bugüne geldi. Ecdadın torunları olarak daha modern, daha büyük ve gelişen savunma sanayisinin ruhuna uygun şekilde 2. Ana Bakım Fabrikamızı da Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte inşa edeceğiz, Kayseri, merkez olacak” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de yaptığı konuşmada yürütülen çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti.

Program, panelin ardından protokol üyelerinin sergi açılışını gerçekleştirmesi ve eserleri incelemesiyle sona erdi.