TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. tarafından yapılan açıklamada; "TOMTAŞ Yatırım A.Ş’nin yüzde 40 hissesi; ortaklık sözleşmemiz gereği devletimizin hassasiyetlerini gözeterek ortaklarımız TUSAŞ ve ASFAT’ın onayı dâhilinde, uygun zaman ve şartlarda katılım esaslı yatırım fonu ya da halka arz gibi sermaye piyasası kurulu araçları ile hemşerilerimize açılacaktır" denildi.

TOMTAŞ Havacılık & Teknoloji A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada; ülkenin ilk uçak fabrikası olan TOMTAŞ’ın yeniden hayat bulduğunu, bir asır önce yarım kalan hayalin yeniden küllerinden doğmasının gururunun yaşandığı bildirildi. Açıklamada; "Genç cumhuriyetimizin Kayserimize ilk hediyesi, ülkemizin ilk uçak fabrikası olan TOMTAŞ; ASFAT, TUSAŞ, Erciyes Teknopark ve Kayserili girişimcilerin güç birliği ile yeniden hayat buldu. Bir asır önce yarım kalan bu hayalin Anka Kuşu misali yeniden küllerinden doğmasının gurur ve mutluluğunu hem şehir, hem de ülke olarak birlikte yaşıyoruz. Bu zamana kadar farklı platformda projenin içeriği ve şehre katabilecekleri ile ilgili farklı platformlarda çeşitli paylaşımlar gerçekleşti. Bu paylaşımda ise projeyi 6 yıldır yoğun bir emekle geliştiren, takip edip bu günlere getiren yüzde 51 ortaklık oranı ile özel sektörü temsil eden Tomtaş Yatırım A.Ş.’nin mevcut durumundan ve bundan sonraki gelecek planlamasından bahsedilecektir. Tomtaş Yatırım 2017 yılında henüz ham bir hayal iken dahi bu projeye inanan, emek veren, projenin şekillenmesinde tüm imkânlarını sunan, maddi ve manevi fedakârlıklarıyla katkı sağlayan, idari ve teknik tecrübesi yüksek idealist bir ekipten oluşmaktadır. Bu ekibe projenin 2022 yılında şirketleşme safhasında sonradan özgeçmişleri ile de süreci ivmelendirmesi, projeye katkı sağlaması beklenen isimler de dahil olmuştur. Projeyi kurgularken uyum içerisinde çalışabilecek ve nitelikli katkı sağlayabilecek nicelik ve nitelikte ortaklar kurulu oluşturmak hem konunun uzmanı kamu/özel sektör yetkililerinin tavsiyesi, hem de son dönemde şehrimizde, ülkemizde ve dünyada örnek alınabilecek yüksek teknoloji üreten başarılı şirketlerin ortak özelliğidir. Bu doğrultuda şirket kurulumunda ortaklar kurulu 13 kişi ile oluşturulmuştur. Yine uyum ve katkı potansiyeli gerekliliği çerçevesinde güç birliği amaçlı ilk aşamada kurumsal tecrübesi yüksek birkaç gerçek ya da tüzel kişinin daha ortaklar kuruluna şirket değerleme esasları gözetilerek dahil edilmesi planlanmaktadır. Bu konuda birçok iş insanımız teveccüh göstermektedirler. Süreç tamamlandığında bir hayali gerçek kılmak adına ilk etapta bu yüke omuz verecek yeni arkadaşlarımızın da bilgisini şehrimizle paylaşacağız. Bir sonraki adımda TOMTAŞ Yatırım A.Ş’nin yüzde 40 hissesi; ortaklık sözleşmemiz gereği devletimizin hassasiyetlerini gözeterek ortaklarımız TUSAŞ ve ASFAT’ın onayı dâhilinde, uygun zaman ve şartlarda katılım esaslı yatırım fonu ya da halka arz gibi sermaye piyasası kurulu araçları ile hemşerilerimize açılacaktır. Konu ile ilgili ülkemizin önde gelen fon yönetimi ve halka arz danışmanlığı yapan şirketler ile çalışmalar devam etmektedir. TOMTAŞ’ımız ile ilgili bir sonraki bilgilendirme bu çok ortaklı yapıya geçiş çalışmalarının detaylarını da içerecek şekilde yüz yüze yapılacaktır. En azından tüm halkımıza şunu söyleyebiliriz ki; bu şehrin kıymetlisi olduğunu düşündüğümüz TOMTAŞ’ımızda; Bakkal Ahmet Amca, Emekli Ayşe Teyze ve Genç Yatırımcı Ümit gibi birçok kişi çorbada tuzu olma, projeye katkı verme, şirkette hisse sahibi olma imkanına sahip olacaktır. Bir başarı hikâyesi olarak örnek olacağı umulan ve öngörülen projemiz; iş modelindeki kurgu başarısını ortaklık yapısında da devam ettirecek; şeffaf, sürdürülebilir, uluslararası standartlarda kontrole tabi bir yapı olarak boy gösterecektir. Günün şartlarında bu şirketin etkin yönetilmesi için milli menfaatler gereği hiçbir sakıncalı durumu olmayan, iyi eğitimli, şirkete hangi noktada katkı sağlayabileceğini bilen ve uygulayan genç ve heyecanlı bir kadro oluşturulmuştur. Umuyoruz ki; gelecek nesiller TOMTAŞ’ın açtığı bu yoldan istifade ederek kuracakları kadrolar ile çok daha büyük başarılara imza atacaklardır.

Muhakkak 70 sene önce TOMTAŞ’ın kapatılmasında olduğu gibi bu şehir için büyük bir fırsat olan proje sürecinde yine bir takım engeller olacaktır. Ama artık ne eski Türkiye, ne eski Kayseri var. Cumhurbaşkanımız önderliğinde gerçekleştiren milli teknoloji hamlesine Kayseri’de oluşturulacak havacılık ekosisteminde TOMTAŞ ve TOMTAŞ’dan ilham alarak, esinlenerek oluşturulacak inşallah daha büyük başkaca şirket ve başarı hikayeleriyle el ele en yüksek tonda Kayseri’den katkı vermeye devam edeceğimizi ifade etmekten gurur duyarız" ifadelerine yer verildi.