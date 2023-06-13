TOMTAŞ, yeniden faaliyete başlıyor

 Yeniden faaliyete geçirilecek olan Türkiye'nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ'ta uçak ve helikopter parçaları üretilecek. 

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  • 13.06.2023 18:06
  • Güncelleme: 13.06.2023 18:06
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TOMTAŞ, yeniden faaliyete başlıyor

Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi TOMTAŞ, ilk olarak 6 Ekim 1926'da Kayseri'de açıldı. Uçak üretimi yapan TOMTAŞ’ta ilk olarak aynı yılda Junkers A-20’lerin montajı yapıldı. 1927 yılının sonuna kadar ise 30 adet Junkers A-20’nin, 3 adet Junkers F-13’ün üretimi gerçekleştirildi. 27 Ekim 1928’de de TOMTAŞ’ın resmen iflası açıklandı. Türk Tayyare Cemiyeti, 1930 yılında hisselerini Milli Savunma Bakanlığına devretti. Ayrıca bu süreçte konu mahkemeye de taşında ve Junkers’e tazminat ödenmesine hükmedildi. Milli Savunma Bakanlığına devrinden sonra bir süre bakım-onarım faaliyetlerine devam eden fabrika 1932 yılında Kayseri Uçak Fabrikası ismini aldı. Uçak üretimi yapan Kayseri Uçak Fabrikası 1940’lı yıllarda Marshall Yardımı’nın da etkisiyle önce üretimi durdurdu, 1950’de Kayseri Hava İkmal ve Bakım Merkezi haline geldi.
MİLLİ UÇAK KANATLARININ PARÇALARI ÜRETİLECEK
TOMTAŞ, küllerinden yeniden doğuyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) ve Kayseri Girişim Grubu ortaklığında yeniden ayağa kaldırılan TOMTAŞ’ın yakın zamanda faaliyetine başlaması bekleniyor. Kayseri Erkilet Havaalanı’nın yanında 800 dönüm arazi içinde faaliyet gösterecek tesiste, milli hava araçlarının üretimi ve geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, TUSAS’ın ürettiği Milli Muharip Uçak, HÜRKUŞ, HÜRJET ve GÖKBEY ile ATAK helikopterleri ve ANKA’nın parçaları da imal edilecek.

1ha

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