Toplam 65 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 şahıs yakalandı
Kayseri'de 28 ekip 84 personelin katılımıyla kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde çeşitli suçlardan aranan, toplam 65 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 28 ekip 84 personelin katılımıyla kent genelinde haklarında aranma kaydı ve yakalama emri bulunan şahıslara yönelik saklandıkları adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan, toplam 65 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.