Toplam bin hakim ve savcı yardımcısı alınacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve Savcı Yardımcılığı 3’üncü sınavının bugün ve yarın gerçekleştireceğini duyurdu. Bakan Tunç, gerçekleştirilecek sınav sonucunda toplam bin hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacaklarını belirterek, “Hakim ve savcılarımızın kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkmaları için hayata geçirdiğimiz Hakim ve Savcı Yardımcılığı sisteminin üçüncü sınavı bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Sınav sonucunda; 850 adli yargı, 50 idari yargı ve 100 avukatlıktan geçiş olmak üzere toplam bin hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacağız. Adaletin tecellisi yolunda hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter dökecek adaylarımıza başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin” açıklamalarında bulundu.