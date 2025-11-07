Toplam değeri 1,7 milyar lirayı aşan 434 araç hakkında kaçakçılık kapsamında adli işlem yapıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Sahte evrak ve fatura düzenlenmesi, İnterpol kayıtlarında yer alan çalıntı araçlar başta olmak üzere çeşitli usulsüzlükler tespit edildi; meri mevzuat hükümleri çerçevesinde 2025 yılı başından itibaren yakalanan, toplam 434 araç hakkında adli işlem yapıldı.

İşlem gören araçların 282’si otomobil, 52'si iş makineleri ve 15'inin TIR cinsi taşıtlar olduğu belirtildi. Toplam 1 milyar 712 milyon 479 bin 59 lira değerindeki bu araçların 1 milyar 451 milyon 226 bin 856 liralık kısmının da otomobil grubuna ait olduğu açıklandı.