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Toplantı sırasında gelen yangın ihbarına Başkan Arslan ve meclis üyeleri de müdahale etti
Akkışla Belediye Meclisi Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildiği sırada vatandaştan gelen yangın ihbarı üzerine İlçe Belediye Başkanı Ayhan Arslan ve meclis üyeleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale ettiler.
- 07.08.2023 17:30
- Güncelleme: 07.08.2023 17:30
Akkışla Belediye Meclisi Ağustos Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirildiği sırada İsa Günlü isimli vatandaştan yangın ihbarı geldi. İlçe Belediye Başkanı Ayhan Arslan ve Meclis Üyeleri, itfaiye ekipleri ile birlikte olay yerine geçerek yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Saman balyası ve bahçesi yanan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Arslan ve Meclis Üyeleri yangının kontrol altına alınmasıyla toplantıya devam ettiler.
1ha
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