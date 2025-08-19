Toplu Taşıma Araçlarında Kamera Zorunluluğu Süresi Uzatıldı

19 Ağustos’ta Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile uyum süresi araç model yıllarına göre 2026–2028 yılları arasında değişiyor.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde, ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve dolmuşlara kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu getirilerek, uygulama için uyum süresi 1 Temmuz 2025 tarihi olarak belirlenmişti.

Birçok Belediye, mevcut sistemlerin teknik özellikleri nedeniyle bunlara uyum sağlayamama ve yeni sistem kurulumunun yüksek maliyetli olması gerekçesiyle Türkiye Belediyeler Birliğinden (TBB) süre uzatımı konusunda destek istedi.

TBB, belediyelerin taleplerini İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ileterek, bazı belediyelerin araç model yıllarını Bakanlığa bildirdi. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde de belediyelerin talepleri aktarıldı.

TBB’nin girişimleri ve söz konusu Kurumların olumlu yaklaşımı ile Yönetmeliğe uyum süresi yeniden düzenlendi.

19 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle toplu taşıma araçları takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı aşağıdaki takvimi takip eden ilk muayene tarihine kadar aranmayacak.



Araç Model Yılı Son Tarih 2025 ile 2023 arasındaki modeller 1/1/2026 2022 ile 2018 arasındaki modeller 1/1/2027 2017 ve öncesi modeller 1/1/2028



Değişiklikle okul servis araçları için de düzenleme yapıldı. Buna göre, 18 Şubat 2025 – 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen veya edilecek ve 18 Şubat 2025 öncesi yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine uygun kamera ve kayıt cihazı bulunduran okul servis araçlarında, 31 Aralık 2027 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar yeni yönetmelik şartları aranmayacak.