Toplu ulaşıma zam: Tam Bilet 11.50 TL

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve bölgesel taşıma ücret tarifelerinde güncelleme gerçekleştirildi. Böylece tam bilet 11 lira 50 kuruş oldu.

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  • 19.07.2023 18:30
  • Güncelleme: 20.07.2023 14:16
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Toplu ulaşıma zam: Tam Bilet 11.50 TL
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de ulaşıma zam geldi. UKOME’den yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşımın ana gider kalemleri olan akaryakıt, işçilik, bakım, yedek parça giderlerinde oluşan fiyat artışları sebebiyle tarife güncellemesi yapmanın toplu ulaşımın sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için gerekli olduğu kaydedildi.

Yeni düzenlemeye göre tam bilet 11,50 TL, indirimli bilet 6,25 TL oldu. Düzenleme ile birlikte aylık abonman kartlardan 150 biniş abonman tam kartı 1 binişi 3.26 TL’ye gelecek şekilde 490 TL olarak belirlendi. 150 biniş abonman indirimli ise 1 binişi 1.16 TL’ye gelecek şekilde 175 TL olarak ücretlendirilecek.

Ayrıca toplu ulaşım kullanıcıları için 30 biniş kredili ve 300 TL ücretiyle yeni bir tam abonman kart kullanıma sunuldu.

80 dakika içerisinde 2 ücretsiz aktarma uygulamasına ise aynen devam edilecek.
İlçe toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği güncel tarifenin 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.

1ha

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