Toplu ulaşımda bazı hatlarda güzergah ve sefer saatleri güncellendi
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. şehir içi toplu ulaşımda, bazı otobüs hatlarında güzergah ve sefer saatlerinin güncellendiğini açıkladı. 15 otobüs hattında yapılan değişiklikler 16 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Şehir içi toplu taşımada güzergah ve sefer saati değişikliği yapılan hatlar ise ise şu şekilde;
120 - 121 - 123 Hat Kodlu Şehir Merkezi - Tınaztepe Kocatepe Taha Carım Bulv. K. Karabekir hatlarında güzergah güncellemesi
126 Hat Kodlu Şehir Merkezi - Tınaztepe Kocatepe Esentepe hattında güzergah güncellemesi
140 Hat Kodlu Şehir Merkezi - Anbar Otogar 30 Ağustos İmamhatip hattında güzergah güncellemesi
143 Hat Kodlu Şehir Merkezi - Anbar Otogar İ. Hatip hattında güzergah güncellemesi
145 Hat Kodlu Şehir Merkezi - Anbar Otogar Hastane Eskiyol hattında güzergah güncellemesi
643 - 644 Hat Kodlu Şehir Merkezi - Erkilet Blv. Nny. Ünv. Mobilyacılar Sit. Ş. Hastanesi Otogar hattında güzergah güncellemesi
647 - 651 - 809 Hat Kodlu Şeker TOKİ - Belsin Aktarma hatlarında güzergah güncellemesi
650 Hat Kodlu Belsin Tınaztepe İtfaiye - Şeker TOKİ 1. ve 2. Etap Aktarma hattında güzergah güncellemesi
683 Hat Kodlu İldem Beyazşehir - Otogar Şehir Hastanesi Havaalanı Tren Garı hattında güzergah güncellemesi
Anbar hattında sefer saati güncellemesi
Hörmetçi Tınaztepe Garaj Ring hattında sefer saati güncellemesi
Kulaklı Seyrantepe Kazım Karabekir hattında sefer saati güncellemesi
Serbest Bölge Ağaç İşleri Tınaztepe Garaj Ring hattında sefer saati güncellemesi
Şeker TOKİ hattında sefer saati güncellemesi
Tınaztepe Kocatepe Esentepe K. Karabekir hattında sefer saati güncellemesi