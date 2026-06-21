Toplu ulaşımda bazı hatlarda güzergah ve sefer saatleri güncellendi

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. şehir içi toplu ulaşımda, bazı otobüs hatlarında güzergah ve sefer saatlerinin güncellendiğini açıkladı. Toplu ulaşımda yapılan değişiklikler 20 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Şehir içi toplu taşımada güzergah ve sefer saati değişikliği yapılan hatlar ise ise şu şekilde;

64 hat kodlu Şehir Merkezi - Hürriyet Gürsoy Hastane hattında güzergâh güncellemesi,

110 - 111 - 113 - 115 hat kodlu Şehir Merkezi - Ziyagökalp GOP Kocasinan hatlarında güzergâh güncellemesi,

645 hat kodlu Şehir Hastanesi RSİ - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ring hattında güzergâh güncellemesi,

Çömlekçi-Örencik-Yamaçlı-Sosun-Süleymanlı-S.Tutan-Ardıç - Talas Bld. RSİ aktarma,

Şehir Hastanesi Nuh Naci Yazgan Ünv. ring hattında sefer saati güncellemesi yapıldı.