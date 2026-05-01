Toplu ulaşımda bazı hatlarda sefer saatleri güncellendi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından bazı otobüs hatlarında sefer saatlerinin güncellendiği açıklandı.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bazı otobüs hatlarında sefer saatlerinin güncellendiğini açıkladı. 9 otobüs hattında yapılan değişiklikler 2 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Şehir içi toplu taşımada sefer saati değişikliği yapılan hatlar ise ise şu şekilde;
Mobilyacılar Sitesi
Oruçreis - Şehir Hastanesi
Şehir Hastanesi - Erciyes Üniversitesi
Şehir Hastanesi - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ring
Ziya Gökalp - Bağdat Caddesi
Cırgalan - Harikalar Diyarı Ring
Hasinli - Kalkancık - Karakimse / Anafartalar Raylı Sistem Aktarma
Kuşçu - Boyacı / Yeşil Mahalle Aktarma
Selçuklu - Hobi Bahçesi