Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden Terapi Sergisi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen 'Toplum Ruh Sağlığı İş Uğraş Terapisi Sergisi' açılışı yapıldı.

PAYLAŞ
  • 06.06.2023 12:02
  • Güncelleme: 06.06.2023 12:18
  • 57
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden Terapi Sergisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen ’Toplum Ruh Sağlığı İş Uğraş Terapisi Sergisi’ açılışı yapıldı.

Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören kursiyerlerin; ’Toplum Ruh Sağlığı İş Uğraş Terapisi’nde yaptıkları el emeği göz nuru eserler düzenlenen sergide görücüye çıktı. Kayseri Devlet Hastanesi 5. Blok’taki serginin açılışına Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, eğitmenler ve kursiyerler katıldı. Serginin açılışında konuşan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop; kursiyerlerin normal hayata dönmelerinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak; "Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri toplumumuzun bir parçası. Özellikle psikolojik hastalığı olan hastalarımız; şizofreni gibi bipolar hastalıklar gibi yaşam boyu diyabet, hipertansiyon gibi devam eden hastalıklardır. Bu hastalıkları insan yaşadığında çok ağır ilaçlar kullanabilir ve bu ilaçların hem düzenlenmesi hem bu ilaçları kullandığı dönemde normal hayatına devam edebilmesi için toplum Ruh Sağlığı Merkezleri olarak hizmet veriyoruz. Burada neler yapıyoruz? Tüm dünyada uygulanan yeni bir yöntemle iş, uğraş terapileri yapıyoruz. Bu terapide maksat ahşap boyama, resim atölyesi, spor, el işi sanatları yapıyoruz. Sadece Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastalarına değil madde bağımlılığından dolayı da yine bu iş, uğraş terapilerini veriyoruz. Şunu özellikle hatırlatmak istiyorum; onlara ’hasta’ demiyoruz, ’kursiyer’ diyoruz. Belli bir dönem 850’ye yakın kursiyerimizi belli dönemlerde evlerinden servisle alıyoruz, tüm terapileri yapıldıktan sonra akşam da evlerine güvenli şekilde bırakıyoruz. Psikolojik rahatsızlığı olan biri bir evde neredeyse herkesi kilitliyor, bir nevi oradaki işlemler duruyor. O açıdan bu hastalarımızın normal hayatlarına dönmeleri bizim için çok önemli. Buraya büyükşehir belediyemiz KAYMEK vasıtasıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz halk eğitim vasıtasıyla çok büyük emekler veriyor. Yine buradaki tüm öğretmenlerimiz, psikologlarımız, Devlet Hastanemiz, İl Sağlık Müdürlüğümüzün tüm birimleriyle beraber çalışıyoruz" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler sergiyi gezerek kursiyerlerden bilgiler aldı. Ayrıca programa katılan protokol üyeleri, ebru sanatı da yaptı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden Terapi Sergisi

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden Terapi Sergisi

Ruhsatsız silah bulunduranlara operasyon: 2 gözaltı

Ruhsatsız silah bulunduranlara operasyon: 2 gözaltı

Özdoğan: 'İlçede yaz çalışmaları hızlandı'

Özdoğan: 'İlçede yaz çalışmaları hızlandı'

KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

Fatih Üzüm: 'Bakan Özhaseki'nin kabinede yer alması bizim için gurur verici'

Fatih Üzüm: 'Bakan Özhaseki'nin kabinede yer alması bizim için gurur verici'

Başkan Büyükkılıç, çocuklara özel 11'inci kütüphaneyi inceledi

Başkan Büyükkılıç, çocuklara özel 11'inci kütüphaneyi inceledi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı

Kurbanlık fiyatları iki katına çıkınca, yurt dışı kurban bağışları arttı

Kurbanlık fiyatları yüzde 100 arttı, en düşük kurbanlık 7 bin lira

Kurbanlık fiyatları yüzde 100 arttı, en düşük kurbanlık 7 bin lira

DAHA FAZLA
16 milyon TL'lik 'süper' amatör kompleksi

16 milyon TL'lik 'süper' amatör kompleksi

Başkan Çolakbayrakdar'dan Oruçreis'e aile sağlık merkezi, park ve halı saha

Başkan Çolakbayrakdar'dan Oruçreis'e aile sağlık merkezi, park ve halı saha

Kocasinanlı Muhtarlar: 'Hizmetlerle mahallede eksik kalmadı'

Kocasinanlı Muhtarlar: 'Hizmetlerle mahallede eksik kalmadı'

Talas'ta haziran ayı meclisi

Talas'ta haziran ayı meclisi

Avrupalı bilim insanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Avrupalı bilim insanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret