Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden Terapi Sergisi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen ’Toplum Ruh Sağlığı İş Uğraş Terapisi Sergisi’ açılışı yapıldı.

Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören kursiyerlerin; ’Toplum Ruh Sağlığı İş Uğraş Terapisi’nde yaptıkları el emeği göz nuru eserler düzenlenen sergide görücüye çıktı. Kayseri Devlet Hastanesi 5. Blok’taki serginin açılışına Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, eğitmenler ve kursiyerler katıldı. Serginin açılışında konuşan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop; kursiyerlerin normal hayata dönmelerinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak; "Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri toplumumuzun bir parçası. Özellikle psikolojik hastalığı olan hastalarımız; şizofreni gibi bipolar hastalıklar gibi yaşam boyu diyabet, hipertansiyon gibi devam eden hastalıklardır. Bu hastalıkları insan yaşadığında çok ağır ilaçlar kullanabilir ve bu ilaçların hem düzenlenmesi hem bu ilaçları kullandığı dönemde normal hayatına devam edebilmesi için toplum Ruh Sağlığı Merkezleri olarak hizmet veriyoruz. Burada neler yapıyoruz? Tüm dünyada uygulanan yeni bir yöntemle iş, uğraş terapileri yapıyoruz. Bu terapide maksat ahşap boyama, resim atölyesi, spor, el işi sanatları yapıyoruz. Sadece Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastalarına değil madde bağımlılığından dolayı da yine bu iş, uğraş terapilerini veriyoruz. Şunu özellikle hatırlatmak istiyorum; onlara ’hasta’ demiyoruz, ’kursiyer’ diyoruz. Belli bir dönem 850’ye yakın kursiyerimizi belli dönemlerde evlerinden servisle alıyoruz, tüm terapileri yapıldıktan sonra akşam da evlerine güvenli şekilde bırakıyoruz. Psikolojik rahatsızlığı olan biri bir evde neredeyse herkesi kilitliyor, bir nevi oradaki işlemler duruyor. O açıdan bu hastalarımızın normal hayatlarına dönmeleri bizim için çok önemli. Buraya büyükşehir belediyemiz KAYMEK vasıtasıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz halk eğitim vasıtasıyla çok büyük emekler veriyor. Yine buradaki tüm öğretmenlerimiz, psikologlarımız, Devlet Hastanemiz, İl Sağlık Müdürlüğümüzün tüm birimleriyle beraber çalışıyoruz" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler sergiyi gezerek kursiyerlerden bilgiler aldı. Ayrıca programa katılan protokol üyeleri, ebru sanatı da yaptı.