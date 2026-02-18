Toplumsal Dayanışma, Paylaşma ve Yardımlaşma Ayı: Hoş Geldin Ramazan

18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı ilk teravih namazı kılınacak gece de ilk sahura kalkılacak. 19 Şubat 2026 Perşembe ise Ramazan Ayının birinci günüdür. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yılki fitre ücretini belirledi. Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi. Fitre, Ramazan Bayramı'ndan önce verilmesi gereken vacip bir sadakadır. Ramazan orucu Hicretten yaklaşık 1,5 yıl önce farz kılınmıştır.

Kayseri İl Müftülüsü Durmuş Ayvaz’ın ramazan ayına istinaden yaptığı açıklamada, "Varlık âlemi içerisinde yüce Allah’ın sorumluluk teklifini kabul ederek bu zorlu emaneti yüklenen tek canlı insandır. Zira o, diğer varlıklarda bulunmayan akıl ve iradeye sahip olmakla kendine özgü inancı, değer yargıları ve kültürüyle tebarüz etmektedir. Bu da onu dinî, ahlaki, içtimai ve hukuki bakımdan sorumluluğa elverişli ve yatkın kılmaktadır. Nitekim hayatımızı anlamlandırıp bereketlendiren yüce kitap Kur’an-ı Kerim; “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?” (Kıyâmet, 75/36.) ayetiyle, zikredilen hususu teyit etmektedir. Buna göre, sorumluluk duygusu ve ondan neşet eden davranış bilinci, her şeyden önce bireysel alanda varlık göstermektedir. “Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz” (Bakara, 2/134.) ayeti de sözü edilen gerçeğe temas eden önemli bir referanstır. Bu da insanoğlunun ahlaki hafızası olan fıtrat ve vicdanın gereklerini yerine getirmek ve dinimizin münker olarak nitelediği kötülük ve çirkinliklerden uzak durmakla gerçekleşecektir. Bu yönüyle sorumluluk bilinci, kişiliğin oluşmasında önemli bir değer olduğundan bireysel manada ahlaki bir varlık olmanın önemli bir alametidir. Sorumluluğun bulunmadığı yerde birey olmaktan ve kimlikten söz etmek imkân dâhilinde değildir. Oruçtan maksat insanın kulluğunu bilmesi, Rabbini tanıması ve dolayısıyla Allah’ın rızasını kazanıp sonsuz mutlulukları hedeflemesidir. Orucun temel gayesi Allah’ın rızasını kazanmak olmakla beraber birçok diğer faydaları da vardır. İnsanın nefsini terbiye eder. İnsan oruç sayesinde Rabbine itaat etmeyi öğrenir, iftar sofrasında vakit gelmeden bir lokma yiyemez, sanki Allah’ın “Buyurun kullarım yiyin” emrini bekler. Toplumsal yönden ise; açlık, susuzlukla birlikte toplumdaki fakir ve yoksulların sıkıntılarının yaşanarak anlaşılmasına vesile olur ki bu uygulama insanın şefkat ve merhamet duygularını doruk noktaya ulaştırarak toplumsal dayanışmayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı yaygın ve kalıcı bir hale getirir. Bu kutlu zaman dilimi, her şeyden önce kişiyi, kulluğun en önemli motivasyon kaynağı olan nefis murakabesine sevk edip mazi ve hâlin muhasebesini yaparak istikbali tanzim etme sorumluluğuna ulaştırmaktadır. Modern dünyanın baş döndürücü kuşatması altında örselenen ruhlarımızı bilhassa oruç ibadetiyle teskin etmeye, kendimizi ve çevremizi algılayıp anlamaya sevk etmektedir. Bu manada rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan, biraz soluklanmaya ihtiyacımız olduğunu hatırlatıp bizi manevi yönden donatan, sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye zemin hazırlayıp fırsat tanımakla bizi sekinetle buluşturan eşsiz bir zaman dilimidir. Oruç tutarak manen yükseleceğimiz Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisi iftar ve imsak vaktidir” ifadelerine yer verildi.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: “Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınladığı takvimlerdeki vakitler esas alınmalıdır. Ramazan ayında sabah ezanları imsak vaktinde okunduğu için ezanın başlaması ile birlikte yeme içmeye son verilmesi gerekir. Çünkü oruç imsakla başlamaktadır. Ramazan orucunun her günü için niyet gerekir. İmsak vaktinden sonra Oruca muhalif bir şey olmamak kaydıyla, iftardan kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Ayrıca ramazan ayında ve her zaman namazlarda tadili erkâna riayet edilmeli, Ramazan ayında Fıtır Sadakası ve zekâtlarımızı uygun yerlere uygun bir şekilde vermemiz gerekir. Yine bu ayda komşuluklarımızın geliştirilmesi ve iftarı komşularımızla paylaşmamız dinimizin tavsiyesidir. Ferdi ve ailevi mutluluğumuz için Mevla’mızın “Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.”(Bakara, 2/185) mesajına uyarak orucumuzu tutmalı, “Peygamber efendimiz (S.A.V.) in de Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."( Buhârî, Îmân 28, Savm 6; Müslim, Sıyâm 203,) müjdesini göz önünde bulundurmalıyız, "Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır."(Buhârî, Savm 5, Bed'ul-halk 11; Müslim, Sıyâm 1, 2,) uyarısına kulak vererek de şeytana prim vermemeliyiz. Ramazanın her gününü fırsat bilerek günah ve kusurlarımızdan dolayı tövbe ve istiğfar etmeliyiz. İbadetlerimizi ve dualarımızı yoğunlaştırarak Rabbimize yakınlaşmalı, bu mübarek ayda Yüce yaratanımıza, ailemize, çocuklarımıza, çevremize, milletimize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı tekrar hatırlamalıyız. Ramazanı güzel karşılamalı, güzel uygulamalı ve maneviyatından güzel istifade etmeliyiz. Bu duygularla Kayserili hemşerilerimizin ve aziz milletimizin, Ramazan ayını tebrik ediyor, ülkemizin, İslâm âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, bütün müminlerin affedilmelerine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.”

SADAKA-İ FITIR MİKTARI ASGARİ : 240.00 TL (İKİYÜZKIRK LİRA )

ZEKAT NİSABI : 80.18 GR. ALTIN.