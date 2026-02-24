'Toplumsal ve Siyasal Çürümeye Karşı Ahlak, Adalet ve Maneviyat Çağrısı'

“Çürüme Bir Kriz Değil, Yapısal Bir Sorun”

Özçelik, ekonomik ve siyasal tartışmaların ötesinde, toplumun derin bir çözülme süreci yaşadığını belirtti. “Bu çürüme bir günde ortaya çıkmadı, geçici bir kriz de değil. İnsan, toplum ve kurumların birlikte aşındığı yapısal bir çözülmeden söz ediyoruz” dedi.

Aile ve Kurumlarda Güven Kaybı

Ailenin ekonomik baskılar ve iletişimsizlik altında ayakta kalmaya çalıştığını vurgulayan Özçelik, liyakatın geri plana itilmesi ve kayırmacılığın yaygınlaşmasının kurumlara olan güveni zedelediğini ifade etti.

Siyasette Ahlaki Zemin Kaybı

Siyasetin ahlaki zeminini kaybettiğinde hizmet yarışının çıkar mücadelesine dönüştüğünü söyleyen Özçelik, “Devletin imkânları emanet olmaktan çıkıp rant aracına dönüştüğünde toplumun tamamı zarar görür” sözleriyle siyasal çürümeye dikkat çekti.

Küresel Çürüme ve Çocukların Güvenliği

Özçelik, küresel ölçekte yaşanan ahlaki çözülmelere de değinerek, Epstein dosyasında ortaya çıkan gerçeklerin siyasetten bilime, sanayiden sinema sektörüne kadar geniş bir alanda suskunlukla karşılandığını hatırlattı. Çocukların güvenliğinin hiçbir siyasi hesaplaşmanın gölgesinde bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

“Ahlaklı Siyaset Mümkündür”

Saadet Partisi olarak siyaseti menfaat üretme alanı değil, emanet ve sorumluluk alanı olarak gördüklerini belirten Özçelik, “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Basın açıklamasını “Çürümeye karşı durmak bir tercih değil, vicdan borcudur. Türkiye’nin ihtiyacı günü kurtaran politikalar değil, insanı merkeze alan, ahlakı ve adaleti yeniden inşa eden köklü bir değişimdir” sözleriyle tamamladı.