Toprağın altından çıkarılan tabancayla cinayet işlenmiş

Kayseri'nin Sarız ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, toprağın altından çıkarılan tabancalardan birinin 1 kişinin öldürüldüğü cinayette kullanıldığı tespit edildi.

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  • 08.12.2022 11:10
  • Güncelleme: 08.12.2022 11:16
Toprağın altından çıkarılan tabancayla cinayet işlenmiş
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Sarız ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, toprağın altından çıkarılan tabancalardan birinin 1 kişinin öldürüldüğü cinayette kullanıldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ilçeye bağlı Küçükkabaktepe Mahallesi’nde yaşayan A.E.’nin evinde silah olduğu bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda evin bahçesinde dedektör ile arama yapan ekipler, kazı yaptı. Yapılan kazıda, toprağa gömülü 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 4 adet muhtelif çaplarda ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 1 adet uzun namlulu Kaleşnikof marka silaha ait şarjör, 2 adet tabanca kılıfı, 94 adet Kaleşnikof mermisi ve 180 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından devam eden çalışmalarda, toprağın altından poşete sarılı vaziyette çıkarılan tabancalardan birinin, ilçede 16 Ekim’de M.A.’nın öldürüldüğü cinayette kullanıldığı tespit edildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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