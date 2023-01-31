Toprak analiz cihazı çiftçiye yüksek verim sağlayacak

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde dijital toprak analiz cihazı sayesinde toprağın potansiyel hidrojeni (pH), sıcaklığı, bitkinin ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin elementleri, uygulanacak gübre çeşidi ve miktarı tarlada tespit edilerek çiftçilerin topraktan yüksek verim elde etmelerini sağlayacak.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) hibe destekli hazırlanan proje çerçevesinde Sorgun Ziraat Odasına, dijital toprak analiz cihazı kazandırıldı. Cihaz ile Sorgun çiftçisi, toprak analizi yaptırabilecek ve bu sayede hem çiftçinin maliyeti düşecek hem de yüksek verim ve kazanç elde edecek.

Toprak analizi için daha önce 2 hafta kadar bekleyen çiftçiler, cihaz sayesinde 5 dakika gibi kısa bir sürede numunelerin raporlarına ulaşabilecekler.

Tüm tarlaların analizi yapılacak

Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, ilçe genelindeki tüm tarlaların toprak analizini yapacaklarını söyleyerek, "Köylerimizin daha kaliteli verim almaları, hangi gübreleri kullanacakları, toprağın değerlerini, kükürt, azot gibi diğer tüm elementlerin ne kadar eksik, ne kadar fazla olduğunu tespit edip, Sorgun genelindeki tüm tarlalarımızın tahlilini yapmayı planlıyoruz. Aldığımız bu cihaz son teknoloji ürünü. Mühendise veya başka bir kişiye gerek yok, 3-5 dakika içerisinde tahlil sonuçlarımızı alıyoruz. Toprağın değerlerini üç nüsha halinde bize sunuyor. 8 çeşit elementin içinde nelerin eksik, nelerin fazla olduğunu hepsini bize anında veriyor" dedi.

Daha doğru sonuçlar elde edilecek

Sorgun Ziraat Odasında görevli Ziraat Mühendisi Gül Menekşe Altan ise, ilçede son zamanlarda çok fazla toprak analizi ve toprakta bulunan elementler, gübreleme ihtiyacıyla ilgili çok fazla talebin geldiğini belirterek, "Öncelikle çiftçimizin toprağının analizi yaptığımızda toprakta ne gibi elementler ve eksiklikleri hakkında bilgi sahibi olacağız. Daha doğru bir gübreleme sonucu elde edeceğiz. Bu cihaz sayesinde çiftçimizin daha doğru yönlendirileceğini düşünüyoruz. Hem zamandan tasarruf hem kalite kriterleri olarak çok iyi bir artı sağladı. Ayrıca maliyetleri ile de tabii ki çiftçimizin kazanç elde edeceğini düşünüyoruz. Ortalama en kısa süren analiz laboratuvarlarına yani daha önce ziraat odalarında yapılan veya özel yapılan laboratuvarlarda en yakın tarihe 3 gün veriyorlardı. Sonuçların elde edilmesi ve temin edilmesi bu kadar da spesifik bir sonuç vermiyordu. Cihaz ile 5 dakika gibi kısa bir süre de gerçeğe çok çok yakın bir sonuç elde edebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Kalite de verim de artacak

Büyüktaşlık köyü çiftçilerinden Recep Arslan da cihazın kendilerine sağladığı faydalardan bahsederek, "Daha önceden alışılagelmiş atadan, dededen gördüğümüz şekilde toprağın tabanına 15 kilo üstüne 15 kilo şeklinde gübre atıyorduk. Ama bu analizi yapınca şimdi gördük, denemesini yaptılar. Diyor ki tabana 13 kilo gübre atabilirsin, üstüne 5 kilo atabilirsin. Bu bizim maliyetlerimizi düşürecek ve verimliliğimizi de artıracak. Önceden bu raporu almak için bir ay bekliyorduk. Şu anda 5 dakikada bize raporumuzu veriyorlar. Biz de ona göre uygulamamızı yapıyoruz. Gerek arazide yerinde yapılıyor gerekse toprağı alıyoruz araziden getirip ziraat odasında da uygulayabiliyor. Bu cihaz çiftçiyi rahatlattı, dediğim gibi en azından maliyetlerimizi düşürme konusunda çok faydalı oldu" ifadelerine yer verdi.