Topraktan sofraya bahçe bakım kursu başlıyor

Melikgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticiler ile bahçe sahiplerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı başlatıyor. “Topraktan Sofraya” temasıyla düzenlenecek olan kurs kapsamında katılımcıların teknik bilgi ve uygulama kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Programda meyve ve sebze üretiminden organik tarıma kadar geniş bir yelpazede eğitim başlıkları yer alıyor. Eğitim içeriğinde; hastalık ve zararlı yönetimi, aşılama uygulamaları, doğru budama teknikleri, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, sulama yönetimi, toprak bilgisi, bilinçli gübreleme ile iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler bulunuyor.

Kurs için başvurular 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Melikgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak. Eğitimler ise 09-13 Şubat 2026 tarihleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.