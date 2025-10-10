Topuk batması nedir, neden olur? Uzmanlardan uyarı: Erken müdahale önemli

Topuk batması, özellikle uzun süre ayakta kalan veya yanlış ayakkabı tercih eden kişilerde sıkça görülen bir ortopedik rahatsızlık olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, erken dönemde fark edilip tedavi edilmediğinde topuk batmasının yürümeyi zorlaştıracak boyutlara ulaşabileceği uyarısında bulunuyor. Ortopedi uzmanları, topuk batmasının genellikle ayağın arka kısmındaki deri ya da tırnak benzeri dokuların içe doğru büyümesiyle oluştuğunu, bu durumun da iltihap, ağrı ve şişlikle kendini gösterdiğini belirtiyor. Kadınlarda dar ve yüksek topuklu ayakkabılar, erkeklerde ise uzun süreli sert zemin üzerinde çalışma, rahatsız ayakkabılar ve fazla kilo, topuk batmasının başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, erken evrede alınacak önlemlerle bu rahatsızlığın ilerlemesinin önüne geçilebileceğini vurguluyor. Ayağa uygun, yumuşak tabanlı ayakkabılar giymek, topuğa fazla baskı yapmaktan kaçınmak ve düzenli ayak bakımı yapmak, topuk batmasını önlemede etkili yöntemler arasında gösteriliyor. Tedavi edilmeyen vakalarda, enfeksiyon gelişebileceğini ve cerrahi müdahalenin gerekebileceğini hatırlatan uzmanlar, ağrı başladığında vakit kaybetmeden bir ortopedi uzmanına başvurmak gerekktiği uyarısında bulunuyor.